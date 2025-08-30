Bu yıl 94. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Çim Konserleri serisine Candan Erçetin ile başladı. Birbirinden güzel şarkılarını İzmirliler için seslendiren Erçetin, “Bugün o kadar güzel bir gün ki; Büyük Taaruz, fuarın açılışı, Çim Konserleri’nin başlangıç günü… Hoş geldiniz” dedi.İZMİR (İGFA) - Ünlü sanatçı Candan Erçetin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Çim Konserleri kapsamında sahne aldı. Fuarın açılış gününde konser serisinin ilk performansını yapan Erçetin, en sevilen şarkılarını dinleyenleri için seslendirdi. Erçetin’in Gamsız Hayat, Yalan, Meğer, Annem gibi şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden İzmirliler, keyifli bir akşam geçirdi. Pek çok sanatsever de sandalyelerini yanlarında getirerek konser alanının yan tarafında bulunan çim alanda Erçetin şarkıları ile coştu.

En sevilen sanatçılar Çim Konserleri’nde Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca birbirinden sevilen sanatçıları ağırlamaya devam edecek. 30 Ağustos’ta Edis ve ön performansta yer alacak Ali Altay İzmirlilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası sahne alacak. 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de de Gripin Migros sponsorluğunda Çim Konserleri’nde sahneye çıkacak. 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman sevenleriyle buluşacak. Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlayacak.