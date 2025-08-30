ABB, Ankara’nın trafik sorununa iki büyük projeyle çözüm getiriyor. Yenimahalle’deki Gimat Alt Geçidi 4 şeritten 6 şeride çıkarılırken, FSM Bulvarı’nda yapımı süren 380 metrelik köprü ile Susuz ve Göksu Mahalleleri doğrudan birbirine bağlanacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent trafiğini rahatlatmak için iki önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Yenimahalle Anadolu Bulvarı ve Bağdat Caddesi kesişiminde yer alan Gimat Alt Geçidi’nde şerit sayısı artırılırken, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı’nda inşa edilen köprüyle Susuz ve Göksu Mahalleleri birbirine bağlanıyor.

GİMAT ALT GEÇİDİ’NDE ŞERİT SAYISI İKİ KATINA ÇIKIYOR

ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, mevcutta 2 gidiş-2 geliş toplam 4 şeritli olan Gimat Alt Geçidi, 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şeritli hâle getiriliyor. Ayrıca, alt geçide 2 adet U dönüşü eklenerek kavşaklardaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

SUSUZ VE GÖKSU MAHALLELERİ BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Kentin batısında ulaşımı kolaylaştıracak bir diğer proje olan FSM Bulvarı üzerindeki araç üst geçit köprüsünün yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. 380 metre uzunluğunda ve 21,5 metre genişliğinde planlanan köprü, 2 gidiş-2 geliş şeritli olarak inşa ediliyor. Proje tamamlandığında Susuz ve Göksu Mahalleleri doğrudan birbirine bağlanacak, bölgedeki trafik akışı hızlanacak.

TRAFİKTE KALMA SÜRESİ KISALACAK

Sanat Yapıları İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü Alt Yapılar Şefi Fatih Çelik çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mevcut durumda 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli olarak hizmet veren alt geçit, revizyon çalışmalarıyla birlikte 3 gidiş-3 geliş şerit düzeniyle ve 2 adet U dönüş, Anadolu Bulvarı güzergâhına eklenecek. Mevcut köprünün yıkım çalışmalarıyla birlikte, yeni köprünün yapım imalatları da aynı anda devam ediyor. Toplamda 6 şeritli hâle gelecek olan alt geçit, özellikle pik saatlerde yaşanan yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Alt geçidin genişletilmesiyle birlikte, sürücülerimizin trafikte kalma sürelerinin azaltılması, çevre yollarla olan bağlantı noktalarında da iyileştirmeler yapılması planlanıyor. FSM Bulvarı üzerinde 2 gidiş-2 geliş olmak üzere, 2 açıklıklı araç üst geçit köprüsü ile Susuz ve Göksu Mahallelerinin birbirine bağlanması için araç köprüsü imalatlarımız da devam ediyor.”