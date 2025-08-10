İBB, yeşil alanlarda izinsiz işgallerin ve dumansız yaşam alanlarıyla ilgili ihlallerin önüne geçmek için zabıta denetimlerini sürdürüyor. Park, sahil ve mesire alanlarında ateş yakılması ile nargile, semaver ve mangal kullanımı artık daha sıkı denetleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB, yaz aylarında artan yoğunluk nedeniyle kamu düzenini korumak amacıyla denetimlerini artırdı. Rekreasyon alanları, parklar, piknik yerleri, çocuk oyun alanları, süs havuzları, spor sahaları ve mezarlıklar başta olmak üzere tüm kamusal alanlar, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yakından izleniyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, zabıta ve güvenlik birimleri iş birliği yapıyor. Özellikle seyyar satıcılar, izinsiz tanıtımlar ve kamusal alan işgallerine karşı denetimler sıklaştırıldı.

ZABITA EKİPLERİNDEN YERİNDE MÜDAHALE

Dumansız yaşam alanlarının korunması, denetimlerin önemli bir ayağını oluşturuyor. İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı sabit ve gezici ekipler, belirlenen bölgelerde düzenli denetimler yaparak yasağa uymayanlara ve çevreye rahatsızlık veren vatandaşlara ikazlarda bulunuyor. Bu faaliyetlerin hem çevre kirliliğine yol açtığı hem de yangın riskini artırdığı vurgulanıyor. Vatandaşlardan ise kurallara uymaları ve kamusal alanlarda hassasiyet göstermeleri isteniyor.

“KAMUSAL ALANLAR ORTAK DEĞERDİR”

İBB zabıta yetkilileri, park ve yeşil alanların tüm İstanbulluların ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek, “Yetki bölgemiz dâhilinde yapılan devriye ve denetim çalışmalarında; sahil, park, bahçe, oyun-spor alanları ve yeşil alanlarda tespit edilen, ateş yakmak, semaver ve mangal kullanmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren vatandaşlara gerekli ikazlar yapılarak mani olunuyor. Çözüm Merkezi kanalı aracılığıyla gelen şikâyetler de ivedilikle değerlendirilerek söz konusu faaliyetler engelleniyor” açıklamalarında bulundu.