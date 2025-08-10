Mersin’de yaşayan her bireyin mutluluğunu gözeten ve buna yönelik hizmetleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, vermeye başladığı yeni hizmetiyle de aileleri önceliyor. ‘Mutlu Birey, Mutlu Aile, Mutlu Toplum’ anlayışıyla ‘Aile ve Çift Danışmanlığı’ hizmetini uygulamaya koyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzman psikologlar eşliğinde, aileler ve çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmelerinde onlara yol gösterici oluyor.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezitli Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi, Çamlıbel Polikliniği ile Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi olmak üzere toplam 3 merkezde ‘Aile ve Çift Danışmanlığı’ hizmeti veriliyor. Günümüz ekonomik koşullarında böylesine önemli bir hizmetten ücretsiz yararlanan aileler ve çiftler memnuniyetlerini dile getiriyorlar.

Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum…

Mersin Büyükşehir bünyesindeki uzman psikologlar tarafından verilen ‘Aile ve Çift Danışmanlığı’ hizmeti ile aile ve çiftlerin ilişkilerindeki iletişim sorunlarını çözmek, duygusal bağı güçlendirmek ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak hedefleniyor. Aile ve Çift Danışmanlığı ile yaşanan sorunlar ve stres faktörleri ele alınarak, bu sorunların çözümünde yol gösterici olunuyor. İlişkiyi geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik olarak uygulanan bu hizmet sayesinde, ilişkilerde yaşanan zorluklar profesyonel destek ile giderilmeye çalışılıyor. Aile ve Çift Danışmanlığı’nda uzman psikologlar eşliğinde çiftler arasındaki bağları güçlendirmeye ve sağlıklı iletişim kurulmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Tamamıyla ücretsiz olarak verilen bu hizmet ile mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplumun temelleri atılıyor.

Danışmanlığın başlangıç evresinde, bir takım testlerle çiftlerin ilişkilerindeki analizler ve ön görüşme yapılıyor. Her çiftle öncelikle birebir görüşülüp, sonrasında da danışmanlık seansları başlıyor ve uzman psikologlar eşliğinde bir yol haritası oluşturuluyor. Her çiftin konularına özel yapılandırılmış bir seans programı oluşturulduktan sonra birlikte ilerleniyor. Aile ve Çift Danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyenler, Alo 185 Teksin üzerinden başvuru yapabilir ve detaylı bilgilere erişebilir.

Uzm. Psk. Toprak: “Ailelere ve çiftlere, ilişkilerinde yaşadıkları sorunlarda yardımcı oluyoruz”

Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi'nde görev yapan Uzman Psikolog Semiha Toprak, ‘Aile ve Çift Danışmanlığı’ hakkında verdiği bilgide; “Bize başvuran eşler, ilişkilerinde yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm aradıklarında, onlara bu süreçlerinde yardımcı oluyoruz. İletişim problemleri, öfke çatışmaları ya da duygusal anlaşmazlıklara yönelik birçok konuyu iyileştirerek, sorunları çözmeyi hedefliyoruz” dedi.

Verilen hizmetin tamamıyla ücretsiz olduğundan söz eden Toprak, “1 saate yakın bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bize başvurduklarında önce bir ön görüşme yapıyoruz. Her çifti birebir, özel olarak tanıyıp, sonrasında da çiftlerle beraber yaptığımız danışmanlık seansımızda bir yol haritası oluşturuyor ve onlara özel planladığımız bir sistemle çalışıyoruz. Tamamen onların konularına özel yapılandırılmış bir seans programı oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Çiftler ilişkilerinde sağlıklı olduğunda, toplum olarak mutluluğu yakalarız”

Yeni başlayan bir hizmet olmasına rağmen faydalanan danışanların yoğun olduğunu ifade eden ve danışan memnuniyetinden bahseden Toprak, “Çok yararlı seanslar yapıyoruz ve şu an olumlu geri dönüşler alıyoruz. Başarı elde ettiğimiz ve sonuç gördüğümüz çok çiftimiz oldu. Devamını gerçekleştirmek istiyoruz. ‘Mutlu birey, mutlu aile ve mutlu toplum’ diyoruz. Toplumun temel taşları aileden ve çiftlerden oluşuyor. Çiftler ilişkilerinde sağlıklı olduğunda, toplum olarak mutluluğu yakalarız. Danışmanlık hizmeti almak isteyen çiftlerimizi bekliyoruz ve bu adımda onların yanında olmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.