Miniatürk’te 10-13 yaş aralığındaki çocuklar için yepyeni bir macera başlıyor. Çocukların gruplar halinde ipuçlarını takip ederek büyük ödüle ulaşacakları “Hazine Avı: Altın Anahtar Görevi” etkinliği için biletler satışa sunuldu. 20 Eylül’de başlayacak olan etkinlik, ekim ayı boyunca da çocuklar ile buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Miniatürk, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan yeni bir etkinliğe kapılarını açıyor. İlki 20 Eylül’de gerçekleşecek “Hazine Avı: Altın Anahtar Görevi” ile 10-13 yaş grubundaki çocuklar, Miniatürk’ün büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir maceraya çıkacak.

Dalin’in ana destekleriyle gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi birbirinden değerli minyatür eserlerin arasında gizlenmiş ipuçlarını keşfederek bulmacaları çözecek; kolaydan zora sıralanmış soruları çözmek için birlikte hareket edecek. En hızlı ve en doğru cevabı veren grup büyük sürpriz hediyenin sahibi olacak. Bu interaktif yolculuk, çocukların merak duygularını harekete geçirirken aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlayacak.

Her ipucu yeni bir heyecana, her keşif küçük kâşifler için büyük bir başarıya dönüşürken, Miniatürk’teki bu özel macera, eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren eşsiz bir deneyim sunacak.