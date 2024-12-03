Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - ENAG'a göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artarken, TÜİK enflasyonu ise Kasım ayında yüzde 2,24 Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak açıklandı.

Yine TÜİK'e göre Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek 5 aylık enflasyon yüzde 14,57 oldu.

Memur, emekli ve diğer çalışanların gelirleri, kim ne derse desin, çarşı pazar enflasyonu ne olursa olsun ve alım gücünüz ne kadar düşmüş olursa olsun TÜİK enflasyonuna göre artış sağlayacağını igade eden Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, TÜİK 'in bugüne kadar yaptığı enflasyon tespitlerine, bu ülkede bir kişi dahi inanmasa da durum değişmeyeceğini söyledi.

"Enflasyonun manipüle edilmesi kaynaklı, alım gücü azalmasının tekrar yükselmesinin tek yolu, memur ve emeklilerimize refah payı vermektir" diyen Kuruoğlu, "Bu gerçeği de bilmeyen yoktur. Sarı sendikalar, kamu çalışanları bu ekonomik tablo ile yaşamak zorunda kalmışken, üye sayılarını da artırmaya devam ederek, mutlu mesut yaşamaya devam etmektedir. İktidar ise gerçekte olmayan pembe tabloyu sergilemeye devam etmektedir. Gerçek ise, 5 yıl önceki alım gücünü dahi hayal edemeyen çalışan ve emeklilerin içler acısı halidir. Hür-Sen olarak, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Halkımıza dayatılan bu kapkara tabloyu, her zeminde anlatmaya, halkı gözden çıkaran İktidarı ve üyelerini unutanları, aldatanları da deşifre etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.