Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü David Wang, Şanghay'da düzenlenen HUAWEI eKit Sonbahar Lansmanı 2025'te bir dizi yeni HUAWEI eKit 4+10+N KOBİ Zekâ Çözümlerini tanıttı. Etkinlik, "Tamamen Zekâyla, Birlikte Büyümek İçin" temasıyla, akıllı dönüşüm geçiren KOBİ'lere son aşama hizmetleri sağlamak üzere tasarlanmış yeni tek noktadan senaryo tabanlı çözümlerin lansmanına odaklandı.PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Yapay zeka, iş dünyasında geniş çaplı olarak uygulanmaya başlıyor. Mevcut uygulamalar çalışanlar için akıllı asistanlara odaklanırken, gelecekteki kullanım örneklerinin temel üretim sistemleriyle derin entegrasyona odaklanacağı tahmin edilmektedir. Bu süreç ürün, hizmet, iş ve operasyon modelleri üzerinde derin bir etki yaratacak ve yapay zekayı bu alanların büyümesinin ana motoru haline getirecektir.

KOBİ'ler ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Sadece Çin'de 58 milyondan fazla KOBİ bulunmaktadır ve bu KOBİ'ler ülkedeki kentsel istihdamın yüzde 80'inden fazlasını oluşturmakta ve ulusal GSYİH'nin yüzde 60'ını üretmektedir.

Dünya genelinde artan yapay zeka uygulamalarına rağmen, KOBİ'ler genellikle yapay zeka farkındalığının düşük olması, teknik yeteneklerin yetersizliği ve yapay zeka uygulamalarının azlığı nedeniyle bu yeni teknolojileri benimsemekte zorluk çekmektedir. Yapay zekanın benimsenmesi için çıta çoğu KOBİ için çok yüksek.

Lansman etkinliği sırasında Wang, şunları söyledi: "Zekâ, su ve elektrik gibi kolay erişilebilir olmalıdır. Herkesin, her evin ve her kuruluşun yapay zekadan faydalanabilmesini umuyorum. Huawei, KOBİ'lerin bu zorlukların üstesinden gelmesine ve daha hızlı bir şekilde akıllı hale gelmesine yardımcı olmaya hazırdır. Akıllı dünyada kimse geride kalmayacak."

Birçok KOBİ, yapay zekayı kendi başlarına uygulamalarını engelleyen teknoloji ve yetenek eksikliklerinin üstesinden gelmek için dışarıdan geliştirilen akıllı çözümlere yöneliyor. Bu şirketler, kullanımı kolay, hızlı bir şekilde devreye alınabilen ve verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için özel olarak tasarlanmış çözümler arıyor. Geçmişte, kurulumcular bu çözümleri genellikle oldukça verimsiz olan karmaşık yan ürün taşeronluk modelleri kullanarak sağlıyorlardı.

Huawei, pazarın bu sorunlu noktasını ele almak için dağıtım işini yeniden düzenledi ve bağımsız ürünlerin satışından, kurulumcuların daha kolay sunabileceği tek noktadan senaryo tabanlı çözümler sunmaya geçti. Bu yeni yaklaşımla Huawei, gerçek dünyadaki iş kullanım örnekleri etrafında özel çözümler tasarlıyor.

Bugün piyasaya sürülen HUAWEI eKit 4+10+N KOBİ Zekâ Çözümlerinin tümü bu yaklaşıma göre tasarlanmıştır.

4+10+N'deki 4, çoğu iş operasyonunu kapsayan dört ana senaryoyu ifade eder: akıllı ofis, akıllı iş, akıllı eğitim ve akıllı sağlık hizmetleri. 10, bugün piyasaya sürülen ve KOBİ ofisi, akıllı otel, dijital tanı platformu ve akıllı interaktif sınıf çözümlerini içeren 10 tek noktadan senaryo tabanlı çözümü ifade etmektedir. Son olarak N, bu farklı senaryolara göre uyarlanmış bir dizi yıldız ürüne atıfta bulunmaktadır. Bugünkü etkinlikte Huawei, HUAWEI eKitEngine AR180 serisi kurumsal düzeyde yönlendiriciler de dahil olmak üzere, bu N serisi çözümlerin bir parçası olarak 26 ürünü piyasaya sürdü. Bu ultra yüksek hızlı yönlendiriciler, aralarında yönlendirme, anahtarlama, Wi-Fi ve VPN işlevleri de dahil olmak üzere bir dizi işlevi bir araya getirir. Yapay zeka konferans, akustik bölme ve yapay zeka uygulamalarını bir araya getiren yeni IdeaHub ürünleri de bugün piyasaya sürüldü. Tüm bu ürünler, hepsi bir arada tasarım, akıllı etkileşimler ve kapsamlı güvenlik özelliklerine sahiptir.

Wang, şunları vurguladı: "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız büyümeye odaklanabilsinler diye karmaşıklığı biz hallediyoruz. Tek noktadan senaryo tabanlı çözümlerimiz, KOBİ'lerin daha kolay ve hızlı bir şekilde akıllı hale gelmesine yardımcı olacaktır. HUAWEI eKit tek noktadan senaryo tabanlı çözümler bunun en yeni örnekleridir. Bu çözümler, çözüm geliştirme, satış desteği ve teslimat hizmetleri açısından bir yükseltmedir. Bu çözümleri ortaklarımıza güç sağlamak için kullanarak, KOBİ'lere yapay zekanın faydalarını sunuyoruz."

Bugün piyasaya sürülen tüm ürünler, önceki sürümlere göre çok daha gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle birlikte geliyor. Bu teknolojiler, çözümlerle önceden entegre edilmiş ve önceden onaylanmış olarak gelir, bu da teslimatı daha esnek hale getirir. Bu, kurulumcuların farklı senaryoların özel ihtiyaçlarını karşılamak için ürünleri kolayca bir araya getirmesine olanak tanır. Aynı zamanda Huawei, ilgili kaynaklara daha hızlı erişim, çözüm tanıtımları ve hem kurulumcular hem de müşteriler için ürün seçimi ve çözüm tasarımı zorluklarını önemli ölçüde azaltan senaryo tabanlı yapılandırma planları dahil olmak üzere dağıtım ortaklarına ek satış desteği de sunuyor. Teslimat hizmetleri için Huawei, birleşik kurulum, merkezi ağ yönetimi ve müşterilerin yapay zekayı hızla benimsemelerini sağlayan konsolide müşteri desteğini sağlarken, kurulumcular için sorunsuz teslimatı garanti ediyor.

Wang konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu çözümler, KOBİ'ler için akıllı dünyanın son aşamasına güç katacak. Dağıtım ortakları ve kurulumcularla birlikte güçlü bir şekilde durarak kaynakları bir araya getirmek ve KOBİ'lerin akıllı hale gelmesini tam olarak desteklemek için elimizden geleni yapacağız."