Hollywood’un Barbie'si Margot Robbie anne oldu!
Hollywood'un en güzel ve yetenekli oyuncularından biri olan Margot Robbie, canlandırdığı Barbie karakteriyle bir kez daha milyonları kendine hayran bırakmıştı. 2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile evlenen...Devamı için tıklayınız
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