Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni yayımladı. Hizmet sektöründe güven yüzde 1,1, perakende ticarette yüzde 0,8 artarken, inşaat sektöründe yüzde 4,0 azaldı.ANAKRA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 25 Ağustos 2025 tarihinde Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1 artışla 111,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artışla 108,8 değerine yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 4,0 düşüşle 85,3 seviyesine geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜ: TALEP BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Hizmet sektörü güven endeksi, Temmuz ayındaki 110,0 seviyesinden Ağustos’ta 111,1’e çıktı. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi sabit kalarak 109,6 olurken, hizmetlere olan talep yüzde 0,2 azalarak 108,7’ye geriledi. Ancak gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 3,4 artarak 115,0 seviyesine yükseldi, sektörde iyimser bir hava yarattı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, Temmuz’daki 107,9 seviyesinden yüzde 0,8 artışla 108,8’e ulaştı. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,5 azalarak 117,7’ye, mevcut mal stok seviyesi yüzde 4,3 gerileyerek 86,6’ya düştü. Buna karşın, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 6,3’lük güçlü bir artışla 122,1’e yükselerek sektöre umut verdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ: SİPARİŞLER VE İSTİHDAM BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

İnşaat sektörü güven endeksi, Temmuz’daki 88,8 seviyesinden yüzde 4,0 azalarak 85,3’e geriledi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,6 düşüşle 81,2’ye inerken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,2 azalarak 89,3 seviyesine düştü.