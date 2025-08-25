Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan evde bakım ekipleri, kentin 13 ilçesinde, 574 mahallede vatandaşların kendi evlerinde sağlık hizmeti almasını sağlıyor.

MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ekipler bugüne kadar 208 bin 752 tıbbi müdahale ve 59 bin 17 genel bakım hizmeti gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri evde bakım kapsamında tansiyon ve şeker ölçümü, pansuman, enjeksiyon, serum takibi gibi tıbbi uygulamaların yanı sıra kişisel bakım hizmetleriyle de vatandaşların yanında oluyor.

BAŞKAN ARAS: “VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK EN ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak en öncelikli görevlerimizden biridir. Özellikle yaş almış ve özel gereksinimli hemşerilerimizin sağlık kuruluşlarına ulaşımda yaşadığı güçlükleri biliyor, bu sürecin tedavi ve kontrol süreçlerini aksatmaması için gerekli adımları atıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızı kendi yaşam alanlarında desteklerken, hasta ve engelli nakil hizmetimizle de güvenli ve kesintisiz şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliği ilkesini gözetiyor, her koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”