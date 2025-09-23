Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Hemşehri Cup Futbol Turnuvası bol gollü maçlarla start aldı. Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde oynanan 3 müsabakada 48 gol kaydedildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de futbolun ve kültürün buluştuğu Hemşehri Cup Futbol Turnuvası, Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda start aldı. 24 takımın 6’şarlı 4 ayrı grupta mücadele verdiği turnuvanın açılış maçlarında bol gollü mücadeleler izlendi. Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde oynanan turnuvanın açılış maçında Kocaeli Erzurumlular Derneği ve Kocaeli Ordulular Federasyonu karşı karşıya geldi. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Erzurumlular, rakibini 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

HEMŞEHRİ CUP’TA NEFES KESEN MAÇLAR Gecenin ikinci maçında Kocaeli Trabzonlular Derneği ve Kayseri İli Derneği takımları sahaya çıktı. Yüksek tempo ve bitmeyen ataklarla bu karşılaşma, gecenin en gollü maçı oldu.

Karşılaşmayı 12-3’lük skorla Trabzonlular kazandı. Son maçta da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Kocaeli İli Vanlılar Derneği, Marmara Ordulular Derneği’ni 7-5 mağlup etti. Kora kor geçen maçta iki takımın ortaya koyduğu futbol, tribünlerden büyük alkış aldı.

FİLİSTİN İÇİN MAVİ KURDELE Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde oynanan maçlarda futbolcular, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için bileklerine mavi kurdele bağlayarak sahaya çıktı.

Bu mavi kurdele, umudun ve direnişin sembolü olarak, bölgede yaşanan acılara karşı güçlü bir dayanışma mesajı verdi. Masum sivillerin hedef alındığı saldırılar tüm dünyayı derinden etkilerken, bu anlamlı hareket sporun barış ve kardeşlik dilini bir kez daha gözler önüne serdi. Tribünlerde de Filistin bayrakları dalgalandı, seyirciler destekleriyle adalet ve barış talebini ifade etti.

TRİBÜNLER FESTİVAL HAVASINDAYDI Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde oynanan maçlara dernek üyeleri ve sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde yerel müzikler, tezahüratlar ve bayraklar eşliğinde renkli görüntüler oluştu. Aileler, çocuklar ve gençler maçları birlikte izleyerek, Hemşehri Cup Futbol Turnuvası’nı adeta bir kültürel buluşmaya dönüştürdü.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR Katılımcılar, anlamlı etkinlik için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Büyükakın’ın öncülüğünde gerçekleştirilen turnuvanın, hemşehri dernekleri arasında dostluğun, birliğin ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dernek başkanları, bu tür organizasyonların hem kültürlerin kaynaşmasına hem de farklı illerden gelip Kocaeli’de yaşayan insanların birbirini daha yakından tanımasına önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

HER AKŞAM FUTBOL ŞÖLENİ YAŞANIYOR 24 hemşehri derneğinin yer aldığı turnuvada takımlar 6’şarlı 4 grupta mücadele ediyor. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.

Ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Final karşılaşması ise 31 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Grup maçları, 4 hafta boyunca her akşam saat 20.00 ile 23.00 arasında devam edecek. Tüm Kocaeli halkı, sporla kaynaşmayı ve kültürel zenginliği buluşturan bu özel organizasyona davet ediliyor.