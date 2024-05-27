Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Hacı Kaya İlhan,Divan üyeliklerine Emrah İnci ve Ahmet Güzel seçildi.

Kongrede Başkanlığa aday olan Eşref Taştan ve yönetimi liste verdi. Yapılan oylama sonucunda Eşref Taştan Helva Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinin Başkanı seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan Eşref Taştan,

Mikail Kocabey,Mustafa Doğan,Erkan Güneş,Mehmet Taştan,Hikmet Elçi,Ümit Ayhan,Hayati Pamuk,Tucay Kocabey,Emrah İnci,Muhammet İpek,Harun Güneş,Hasan Şahin,Ahmet Güzelü,Gençlik kolları,İbrahim Pamuk