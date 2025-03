Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Hatay’daki gayretli çalışmaları nedeniyle hemşehrilik beratı verildi. Bakan Kurum “Hatay sevdamız hemşehrilik beratıyla taçlanıyor. Bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek adımları atacak ve inşallah Hatay'ımızı şaha kaldıracağız" dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, asrın felaketinin ardından gösterdiği öz verili çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a fahri hemşehrilik beratı verilmesini kararlaştırdı.

Deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında bir kez daha Hatay’a giden Bakan Kurum’a, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törende hemşehrilik beratı sunuldu.

Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımın Hatay’da yaşandığına dikkat çeken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın asrın inşasının merkezi olacağını ve yeniden tarih sahnesindeki şanlı yerini alacağını belirterek, "Bu sözün ağırlığıyla durmadan dinlenmeden, yağmur çamur demeden çalıştık. Böylesi güzel şehre hizmet eden, bu şehir için çalışan, çabalayan kişiler olarak daima 'İyi ki Hatay'dayız, iyi ki Hataylıyız' diyoruz” dedi.

“HATAY’IMIZI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK”

“Hatay sadece Hataylıların değil, aziz milletimizin tamamının yurdudur, Hatay bütün insanlığın ortak vatanıdır” diyen Bakan Kurum, "Hep birlikte Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bir ayağımız daima burada oldu, kalbimiz her an Hataylı kardeşlerimizle birlikte attı. Hamdolsun bugün bahçemiz bahar gördü, çünkü iyi niyetli tohumlar ektik. Bu iyi niyetle ektiğimiz tohumlar yeşerdi, ağaç oldu. Bu mücadele bırakın bir şehrin mücadelesini birçok ülkenin yapamayacağı bir mücadeledir. ‘Bu enkazın altında kalırlar’ çığırkantlığıyla geçen süreçte biz 201 bin konutumuzu teslim ettik. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar; toplam 153 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Hatay'da yeni binalar yapmadıklarını, Hatay’ın ruhuna dokunarak tarihini, kültürünü ve geleceğini korumaya gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Kurum, Hatay Uzun Çarşı'da üç etap halinde 722 iş yerinin, Kurtuluş Caddesi'nde de 123 iş yeri ve 69 evin yapımının sürdüğünü; Kemalpaşa Caddesi ve çevresinde ise 394 dükkanın kurasının çekildiğini anımsattı.

Bakan Kurum, Hatay'ı eskisinden daha güçlü hale getirene kadar çalışacaklarını belirterek, "Evelallah bu şehri tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle şehirciliğiyle o her alanda artık bölgenin parlayan yıldızı haline getirecek adımları atacak ve inşallah Hatay'ımızı şaha kaldıracağız" dedi.