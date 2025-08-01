Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, incir üretim alanlarındaki kırmızı örümcek mücadelesi için 28 Eylül 2025’e kadar geçici biyolojik ve kükürt bazlı ilaç tavsiyesi yayımladı.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki incir üretim alanlarında görülen kırmızı örümcek sorununa karşı zirai teknik ekipleriyle incir bahçelerinde inceleme yaptı.

28 Eylül 2025 tarihine kadar il/ilçe bazında geçerli olan geçici ilaç tavsiyesinde bulunan müdürlük, 10 g/l Azadirachtin A, %7,16 Beauveria bassiana ATCC 74040 Irkı (min.2.3x10 üzeri 7), 1* 10 8 kob/ml (%1.5) Paecilomyces fumosoroseus ve %80 Kükürt etken maddelerini önerdi.

Kükürt içeren ilaçların 30 derece üzeri sıcaklıklarda fitotoksik etki oluşturabileceği uyarısında bulunan müdürlük, hava sıcaklıkları dikkate alınarak söz konusu etken maddelerden herhangi birinin uygulanabileceğini duyurdu.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilgili ilaçların detaylı kullanımları konusunda üreticileri Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı 'nın resmi internet sitesindeki https://bku.tarimorman.gov.tr/Kullanim/TavsiyeArama adlı sayfaya yönlendirdi.