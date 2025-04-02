Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'ın simgelerinden Tarihi Uzun Çarşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasara uğrayan illerde konutların yanı sıra şehir merkezindeki çarşıları da yeniden inşa ediyor.

Hatay’ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı esnafı da yine Bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticarete devam ediyor. TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ise yeni iş yerlerinin yapımını hızla sürdürüyor.

Künefeci Nurettin İmren, bu bayram tatlıları Bakanlığın tahsis ettiği geçici çarşıdaki iş yerinde hazırladı. Bu yıl içinde ise yeni iş yerine kavuşacak. İmren’in hikayesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, “İyi günde de kötü günde de... Acıda da bayram sevinçlerimizde de… 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta’nın “dünyanın cenneti” dediği Uzun Çarşı'ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya’mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.

İyi günde de kötü günde de... Acıda da bayram sevinçlerimizde de… 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta’nın “dünyanın cenneti” dediği Uzun Çarşı'ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya’mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız.????Hatay pic.twitter.com/E32kG8BlGX— Murat KURUM (@murat_kurum) April 1, 2025

“6 ŞUBAT HATAY’IN KADERİNİ DEĞİŞTİREN GÜN OLDU”

Uzun Çarşı’daki ayakkabıcılar çarşısında çalışan bir esnafın çocuğu olduğunu söyleyen İmren asrın felaketini, “6 Şubat Hatay’ın kaderini değiştiren bir gün oldu. Ne askerlik anısı bıraktı ne çocukluk bıraktı. Her şey tam bir dakikada yok oldu” sözleriyle anlattı.

UZUN ÇARŞI’DA 914 KONUT VE İŞ YERİ İNŞA EDİLİYOR

Hatay’da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi, yıl sonuna kadar toplam 153 bin 248 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. Hatay’ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı’da ise TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca 69 konut ve 845 iş yeri olmak üzere toplam 914 bağımsız bölüm yapılıyor.