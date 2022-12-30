Türkoloji ve Müzik Öğrenci Topluluğu organizasyonuyla gerçekleşen konser, halk kültürünün 'popüler kültür' karşısında, halk müziğinin ise 'pop müzik' karşısında dar alanlara sıkıştığı bir çağda sürdürülebilir folklör açısından önem arz etti. Öğr. Gör. Dr. Sinem Miraç Öztürk'ün şefliğini üstlendiği koro, halk ezgilerine yeni yorumlar kattı. Geleneksel değerlerin çekirdek halde bulunduğu bir kültürel genetik olan halk müziğinin farklı yörelerden gelen seslerini, farklı yörelerden gelen sanatçıların yorumuyla birleştiren konser, dinleyenlerin beğenisiyle sonlandı. Konserde Anadolu'nun her köşesinden bir tarihin izlerini taşıyan halk müziği örnekleri icra edildi. Koro performansının yanında solo performanslara da sahne olan konserde yöreler arasında kültür köprüleri kuruldu. Konserde geleneksel enstrümanların yanı sıra çağdaş müzik enstrümanları da Anadolu'nun halk ezgilerine eşlik etti.





İlahiyat Fakültesi Sadrüşşeria Konferans Salonu sahnesinde gerçekleşen Konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.