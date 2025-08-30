Kaliteli, ucuz ve güvenli adresin merkezi Halk Pazarı, beşinci şubesini Demirciler semtinde açtı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Halk Pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.ERZURUM (İGFA) - Erzurumluların teveccühü ile şube sayısını artıran Halk Pazarı Demirciler Şubesi’nin açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, şunları kaydetti: “Bugün burada, halkımızın günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesinin daha açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis, sadece bir alışveriş noktası değil; aynı zamanda vatandaşlarımız için bir destek kapısı, şehrimizin ekonomik yapısı için dengeleyici bir merkez, üretici ve tüketiciyi buluşturan güçlü bir dayanışma ağıdır. 5. şube olan Halk pazarımızda 4 binin üzerinde ürün çeşidi yer alıyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, bebek ihtiyaçlarından kahvaltılıklara kadar temel tüketim maddeleri, piyasa fiyatlarının oldukça altında vatandaşlarımızla buluşturuluyor. Burada herhangi bir ticari kazanç amacı güdülmemektedir. Buradaki tek hedef; vatandaşın bütçesini korumak, alım gücünü desteklemektir. Aynı zamanda bu proje, piyasadaki fiyat dengesini gözeten regülatif bir model olarak da işlev görmektedir. Belediye olarak, yalnızca hizmet üreten değil; fiyat istikrarına katkı sunan bir denge unsuru olmayı da görev biliyoruz.” dedi.

BAŞKAN SEKMEN: “AMACIMIZ HALKIMIN UCUZ VE KALİTELİ ALIŞVERİŞ YAPMASI”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, şu ifadelere yer verdi: “Biz bu yola çıkarken, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarını kendimize rehber edindik. Belediyecilikte asıl olanın; gönüllere dokunmak, vatandaşı anlamak, onun ihtiyacına doğru çözümler üretmek olduğuna inandık. Ve bu anlayışla, şehrimizin dört bir yanında yalnızca yollar, binalar, parklar değil; bereketin, dayanışmanın ve samimiyetin mayasını da attık. İşte bu vizyonla yola çıkarak kurduğumuz Halk Pazarları, yalnızca bir alışveriş alanı değil, sosyal belediyeciliğin sahaya yansıyan en güçlü örneklerinden de biridir. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 5. şubemiz, Demirciler Halk Pazarı, kararlı duruşumuzun, millet sevdamızın, hizmet aşkımızın somut bir tezahürüdür.” “Halk Pazarlarımızda ürünler, doğrudan üreticiden tüketiciye sunulmakta, aracıların devreden çıkmasıyla fiyatlar makul seviyelerde tutulmaktadır” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada vatandaşımızın bütçesi korunurken, aynı zamanda üreticimiz ve esnafımız da kazanmaktadır. Yani burada bir yandan sosyal adalet tesis edilirken, öte yandan ekonomik döngü desteklenmektedir. Bugün itibarıyla Halk Pazarı projemizde 5. şubemizi hayata geçirmenin memnuniyetini yaşarken, şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Bizler ‘Durmak yok, yola devam’ anlayışıyla 6. ve 7. şubeler için de yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Her mahallemize, her ilçemize bu hizmetleri ulaştırmakta kararlıyız. Çünkü biz biliyoruz ki, hizmette ayrım olmaz. Erzurum’un her noktası, aynı oranda kalkınmalı, aynı oranda hizmetle buluşmalıdır. Ve şunu da gururla ifade edeyim ki; Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki hizmetlere değil, sosyal belediyecilikte de Türkiye’ye örnek işler yapıyoruz. Gıda paketlerinden sosyal yardımlara, kadın kooperatiflerinden ücretsiz kurs merkezlerine, halk ekmek üretiminden su tarifelerine kadar her alanda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Attığımız her adımda milletimizin duasını, desteğini, sevgisini alıyor; her yeni açılışımızda daha büyük bir motivasyonla hizmetlerimize devam ediyoruz.” Konuşmaların ardından Halk Pazarı Demirciler Şubesi’nin açılışı yapıldı.