Kocaeli İzmit Belediyesinin dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdiği Halk Et Mobil, uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerini bu kez Çayırova halkıyla buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için hayata geçirdiği Halk Et projesi, Kocaeli’nin dört bir yanında vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ürünlerini halkla buluşturan Halk Et Mobil, bu kez Çayırova ilçesinde hizmet verdi.

ÖZER, “BEREKETLİ OLSUN”

İzmit Belediyesi Başkanvekili Özcan Özer, Halk Et Mobil’in Çayırova’daki hizmeti sırasında yaptığı açıklamada, “Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in uygulamaya koyduğu; vatandaşlarımızın bu zorlu ekonomik şartlarda uygun ve kaliteli ete ulaşabildiği Halk Et Mobil bugün Çayırova’da hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza afiyet olsun, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ENİŞ’TEN, HALKIN BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş ise, “Vatandaşlar çok memnun. Çok güzel bir uygulama. İnsanların aylar sonra ulaşabildiği en uygun fiyatlı et. Bunun devamlılığının olacağını Fatma Başkanımız her fırsatta dile getiriyor. Hatta kendi çiftliklerini kuracağını da belirtiyor. Bununla beraber ileriki süreçlerde halkın belediyesi olan İzmit Belediyesi 12 ilçeye de bu fırsatı eşit şekilde sunmaya devam edecektir. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.