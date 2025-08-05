Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Osmangazi ilçesindeki Kocakırdere Göleti inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Teknik heyetle birlikte yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Gündüz, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden Kocakırdere Göleti inşaatı, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor.

Bölge Müdürü İnan Gündüz ve beraberindeki teknik heyet, inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Projenin geldiği aşamalar değerlendirilirken, detaylı bilgiler alındı.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında, “Toprağa can suyu olacak yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verilerek, Kocakırdere Göleti’nin tarımsal sulama ve bölge ekonomisine katkısına vurgu yapıldı.

Projenin, Bursa’nın tarım arazilerine modern sulama imkânı sağlayarak verimliliği artırması hedefleniyor.