Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASMEK, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için danışmanlık hizmeti veriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Yakaladığı başarılar ve kurslarıyla Eğitim Şehri Gaziantep hedefine büyük katkı sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), tercih döneminde de öğrencilere desteğini sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası hayalindeki mesleğin eğitimin almak isteyen öğrenciler, uzman öğretmenlerle verilen ücretsiz tercih danışmanlığından yararlanıyor.

Gaziantep’te tüm öğrenciler, tercih döneminde Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi, Atakent Kurs Merkezi, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. Aleaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi ile Selahaddin-i Eyyubi Kurs Merkezi’nde tercihleri için aklına takılan soruların cevaplarını bulurken yol haritasını oluşturabilecek.

Öğrenciler için tercih danışmanlık hizmeti, 13 Ağustos tarihine kadar saat 09.00 ile 16.00 arasında belirlenen merkezlerde sürecek.