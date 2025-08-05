Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki ortaokullarda eğitimini başarıyla tamamlayarak ilk üçe giren 205 okuldan 615 öğrenciye bisiklet hediye edildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde başarıyı ödüllendirmeye devam ediyor. Kent genelindeki ortaokullarda eğitimini başarıyla tamamlayarak okullarında ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde coşkulu bir katılımla gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

19 ilçedeki 205 ortaokuldan seçilen 615 başarılı öğrenci, bisikletlerini büyük bir coşku içinde teslim alırken etkinlik sadece ödül töreniyle sınırlı kalmadı. Öğrenciler için önce pilav ve ayran ikramı, ardından da gazoz ve patlamış mısır eşliğinde sinema gösterimi düzenlendi. Katılımcıların yoğun ilgisiyle geçen organizasyon, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğitimde başarıyı teşvik eden bu anlamlı etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere verdiği değerin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

“BİLİMİN IŞIĞINDA YOLCULUĞU SÜRDÜREN GENÇLER BAŞIMIZIN TACI OLMAYA DEVAM EDECEK”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çavuşoğlu, başarının her zaman arkasında olacaklarını ve ödüllendireceklerini vurgularken, “Bizler umudunu, sevgisini, güzelliğini geleceğe taşımak üzere yolculuğa çıkan kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanlarında olacağız. Kendini ifade edebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, bilimin ışığında güzel bir yolculuğu sürdüren gençler başımızın tacı olmaya devam edecek. Okullarında ve derslerinde başarılı olan ve ilk üçe giren öğrencilerimizi de ödüllendirmek bizim için mutlulukların en büyüğü” ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu organizasyonla eğitime olan katkısını bir kez daha ortaya koydu. Hem moral hem de motivasyon kaynağı olan etkinlik, gençlerin yüzünü güldürürken, toplumsal duyarlılık açısından da örnek gösterildi.