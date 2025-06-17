Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen hibrit motorlu 155 mm obüs GÜRHAN, sessiz hareket kabiliyeti ve yüksek menziliyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni gücü olmaya hazır.ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), hibrit tahrik sistemi ve milli yazılımlarla donatılan 155 mm kundağı motorlu obüs GÜRHAN’ı tanıttı.

Dünyada hibrit motorlu ilk obüs olma özelliğini taşıyan GÜRHAN, muharebe sahasında düşük termal iz, sessiz hareket ve uzun menzil avantajlarıyla öne çıkıyor.

GÜRHAN, 155 mm 52 kalibre silah sistemi, 387 kWh pil paketi ve 1300 HP güç ünitesiyle donatıldı.

Tam yükle 300 kilometre, hafif yükle 500 kilometre yol alabilen obüs, dizel motorlu muadillerine kıyasla termal iz bırakmıyor ve elektrik motoru sayesinde arazide sessizce hareket edebiliyor.

MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, GÜRHAN'ın 1,7 metre genişlikteki hendekleri aşabildiğini, atış ve hareket kabiliyeti testlerini başarıyla tamamladığı duyuruldu.