Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde önemli bir adım atarak Antalya Şehir Hastanesi’ne yeni bir ulaşım hattı oluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, şehir içi ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle sağlık hizmetlerine ulaşımda kolaylık sağlamak adına yeni bir toplu taşıma hattı daha devreye alındı.

HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM Antalya Şehir Hastanesi’ne doğrudan ulaşımı sağlayacak 114 numaralı yeni otobüs hattı, 15 Haziran günü itibarıyla hizmete başladı. Yeni hat sayesinde vatandaşlar, hastaneye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek, hem tedavilerini hem de hasta ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

10’AR DAKİKALIK SEFERLER

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nde Saha Sorumlusu olarak görevli Serdar Bilgiç, yeni hat hakkında bilgi verdi. Bilgiç, “114 numaralı otobüs hattı Fatih Tramvay Durağı - Antalya Şehir Hastanesi arasında seferlere başladı. Antalya’nın çeşitli noktalarından örneğin Meydan ile Sarısu’dan toplu taşımayla gelen vatandaşlar, Fatih Durağı’nda inip buradan geçecek 114 No’lu hat ile şehir hastanesine hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Her 10 dakikada bir seferler sayesinde vatandaşlar, hızlı ve konforlu şekilde seyahat edebilecek. 114 numaralı otobüs hattı, Fatih ve Göçerler Mahallesi’nden ortak kullanılan Zeytindalı Caddesi üzerinden Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlıyor” diye konuştu.