Bayburt Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Temsilciliği iş birliğinde gerçekleşen “Türkiye Maarif Vakfı Öğretmen Mesleki Gelişim Programı” başarılı bir eğitim sürecinin ardından düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan'daki okullardan 30 öğretmenin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla Bayburt Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirdiği eğitim programı ve gezileri üç gün sürdü. Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının eğitmen olduğu program kapsamında Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramları, Beceri Merkezli Eğitim Modeli, Eğitim Teknolojileri Temel Amaçları, Proje Tabanlı Öğrenme Yönetimi, Etkili İletişim ve Beden Dili başlıklarında oturumlar düzenlendi. Bayburt'un kültürel ve tarihsel envanterlerine ziyaretlerin yapıldığı program süresince Bayburt Üniversitesinin entegre eğitim süreçleri de tanıtıldı.

Üniversitemiz Konukevinde başarıyla tamamlanan eğitim programının ardından Fuat Sezgin Konferans Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Gürcistan Ulusal Marşıyla başlayıp açılış konuşmalarıyla devam etti.

Törenin açılış konuşmasını, Eğitim Fakültesini temsilen Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Kara gerçekleştirdi. Kara, "Eğitim zor bir iştir ve bu zorlukta en büyük sorumluluk öğretmenlere düşer. Eğitime katılan öğretmenlerin bu mücadeleye ortak olması, bunun en önemli göstergesidir" dedi. Ayrıca Kara, Eğitim Fakültesi olarak bu birlikteliği ilerleyen dönemlerde lisans, yüksek lisans ve doktora boyutuyla sürdürmek istediklerini belirtti.

Gürcistan Okullarında görev yapan öğretmenler adına konuşan Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Baş Danışmanı Manana Türkzade, Türkiye ve Gürcistan dostluğunun asırlara dayandığını ve bu dostluğu pekiştirmek için bu tarz projelerin devamlılığını önemsediklerini söyledi. Türkzade, konuşmasının devamında Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, Gürcistan’daki bir üniversite ile ortak projeler geliştirme teklifinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, "Bayburt Üniversitesinde aldığımız eğitimlerle eğitim gücümüzü ve kadromuzu bir kat daha güçlendirdiğimize inanıyoruz" dedi. Gelişimin ve değişimin sürekliliğine inanan bir kurum olduklarını belirten Aslan, bu projenin bir başlangıç olduğunu ve buna benzer projelerin geleneksel hale geleceğini belirterek Rektör Türkmen ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Kara'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Programda konuşma yapan Rektör Türkmen, yapılan programdan büyük memnuniyet duyduklarını ve Maarif Vakfından beklentilerinin, ilişkilerin güçlenerek devam etmesi olduğunu söyledi. Rektör Türkmen, bu çerçevede Bayburt Üniversitesi ve Maarif Vakfı arasında ikili ilişkilerin kurumsallaşması adına bir protokolün olacağının müjdesini vererek "Protokol ile dünyanın dört bir yanındaki Maarif Okulları ile iş birliği imkanı doğacağı gibi bir yandan da bu okullardan mezun olan öğrencileri Bayburt Üniversitesine getirme fırsatı doğacaktır. Eğitimde markalaşma, uluslararası ve kültürlerarası bir yumuşak güç olarak Üniversitemizin kurumsal itibarını tesis etme sürecinde lokomotif görevi üstlenecektir." ifadelerini kullandı. Rektör Türkmen, konuşmasının sonunda projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Maarif Vakfı yöneticilerine, Eğitim Fakültesi yöneticilerine, eğitim kadrosuna teşekkür ederek başka bir projede Bayburt'ta ya da Gürcistan’da bir araya gelme temennisinde bulundu.

Tören, sertifika taktimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Sertifika töreni Rektör Prof. Mutlu TÜRKMEN, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL, Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN, Prof. Dr. Mahir KADAKAL, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA, Maarif Vakfı Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat ASLAN, seminerlerde görev alan Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Eğitim kurumlarında görev yapan Baş Danışman Manana TURKADZE ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşti.