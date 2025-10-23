Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner projesiyle Çayırova’da eşsiz bir havacılık bilim merkezine dönüştürülen UçakPark, kapılarını ziyaretçilere açtı. Uçağı çocuklarla birlikte gezen Başkan Büyükakın, ”Merak edin, ilham alın. Geleceğimiz, sizin ellerinizde” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Dünyada bir ilke imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 model uçağı, Çayırova Şekerpınar’da UçakPark Havacılık Bilim Merkezi’ne dönüştürdü.

Kocaeli’de bilimin yeni rotası olan UçakPark düzenlenen tanıtımla kapılarını bilim meraklılarına açtı. Tanıtıma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, sivil toplum temsilcilerinin temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

BÜYÜKAKIN: BU MÜZE İLHAM VERECEK

Törende konuşan Başkan Bünyamin Çiftçi yılların hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için Başkan Tahir Büyükakın’a Çayırovalılar adına teşekkür etti. Başkan Büyükakın ise konuşmasında değişen müzecilik anlayışına ve UçakPark Havacılık Bilim Merkezi’nin de bu anlayışla hayata geçirildiğini vurgulayarak, “Eskiden müzelerdeki eşyalara dokunulmazdı. Ancak zaman içinde müzeciliğin mahiyeti değişmeye başladı. Çocuklar dokunsun, keşfetsinler diye oradan ilham alıp yaratıcılıkları pekişsin istiyoruz. Bugün açılışını yaptığımız müzemiz bu anlayışla hayata geçirildi” dedi.

“BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN”

Konuşmasında, programa katılan çocuklara seslenen Başkan Büyükakın, “Aranızdan birileri şu uçağı merak etmeye başlasın. Yazılımını, donanımını yapsın. Yarın bu uçağı Türkiye’de yapsın hatta bu uçağın daha iyisini yapsın. Ve benim ülkem, dünyanın en iyi ülkesi olsun. Yapmak istediğimiz bu. Şimdi uçağın içinde gezerken bunları hayal ederek gezin. Bu ülkeyi seviyorsanız bunları yapacaksınız. Diyorlar ya icat çıkarmayın. Hayır, tam tersine hepiniz icat çıkarın. Oradaki cihazları nasıl yaptılar, ne işe yarıyor, biz bu uçağı nasıl yaparız diye düşünün” ifadelerini kullandı.

8 ANA TEMA BAŞLIĞI ALTINDA BÜYÜLEYİCİ YOLCULUK

UçakPark Bilim Merkezi alanı, sergi mekânı ve atölye bölümü olmak üzere üç bölümden oluşan park içerisinde; Airbus A340 tipi uçak ile birlikte kafeterya binası, idari bina, mescit, tuvalet, otopark, çocuk oyun alanı, amfi ve kentsel donatılar bulunuyor. Uçak Bilim Merkezi’nde ziyaretçiler; havacılık tarihi, uçuşun bilimsel prensipleri ve sistem teknolojileri üzerine 8 ana tema başlığı altında büyüleyici bir yolculuğa adım atıyor. Her tema, havacılığın farklı bir yönünü derinlemesine ele alırken; uçuştaki fizik kurallarından, motor teknolojilerine; iletişim sistemlerinden, pilotaj becerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Uçağın altında bulunan sergi mekânında ise hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi önemli parçalar yer alıyor.