'Günün sürprizi' Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i ve Sümbül'ü yıllar sonra buluştu!
2011-2013 yılları arasında Türk televizyon tarihine damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde 'Hürrem Sultan' karakterini canlandıran Meryem Uzerli ve 'Sümbül Ağa' karakterine hayat veren Selim Bayraktar,...Devamı için tıklayınız
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