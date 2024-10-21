Melek Mosso Adana'da göz kamaştırdı Melek Mosso Adana'da göz kamaştırdı
Gülse Birsel'in Vural Çelik'e veda paylaşımı olay oldu! Hemen sildi ama...
Avrupa Yakası dizisinde 'Kubilay' rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel ise sosyal medyadan 'Vural'a vedam' isimli...Devamı için tıklayınız