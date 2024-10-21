Gülse Birsel'in Vural Çelik'e veda paylaşımı olay oldu! Hemen sildi ama...
Avrupa Yakası dizisinde 'Kubilay' rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel ise sosyal medyadan 'Vural'a vedam' isimli...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
Sinoplu öğrenci çizdiği karikatürle dünya birincisi oldu
Bağcılar Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu
Harran Ovası’nda ikinci rejeneratif pamuk hasadı
Bayburt SGK İl Müdürü Uyardı!,Sigortasız çalışmayın
Bayburt Belediyesi’nden yoğun asfalt mesaisi
Bakan Güler aile fotoğrafında