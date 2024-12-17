Geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle Borusan çalışanlarının gecesine damga vuran ünlü sanatçı Gülben Ergen, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen, önceki akşam Borusan çalışanları için verdiği özel konserle sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı, Gülşah Saraçoğlu imzalı leopar desenli kıyafeti ve enerjik performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle geceye damgasını vuran Ergen, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.