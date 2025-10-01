Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Betül Şahan, çocuklarda sık görülen ve önlenebilir görme kaybı nedenlerinden biri olan “göz tembelliği (ambliyopi)” konusunda aileleri uyardı.BURSA (İGFA) - Hastalık, erken teşhis ve tedavi ile engellenebilirken; 8–10 yaş sonrasında tedavi imkânsız hale geliyor.Toplumda %1–5 oranında görülen göz tembelliğinin, çocuklarda önlenebilir görme kayıplarının başlıca nedeni olduğunu belirten Op. Dr. Betül Şahan, “Göz tembelliği, bir gözün diğerine göre daha kötü görmesi sonucu beynin az gören gözden gelen uyarıları yok saymasıyla oluşur.

Çoğunlukla tek gözde görülmekle birlikte bazı durumlarda iki gözü de etkileyebilir. Prematüre doğan bebeklerde, gelişme geriliği olanlarda, ailesinde göz tembelliği bulunanlarda daha sık görülür. Annenin gebelikte sigara, alkol veya bazı ilaçları kullanması da risk faktörleri arasındadır” dedi.

NEDENLERİ ARASINDA ŞAŞILIK VE GÖZ NUMARASI FARKI DA VAR

Burtom Konur Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Betül Şahan, doğuştan katarakt, glokom, kornea–retina problemleri, kapak düşüklüğü gibi nedenlerin yanı sıra; iki göz arasındaki numara farkı, tek taraflı miyopi, astigmat, hipermetropi ve şaşılığın da göz tembelliğine yol açabildiğini kaydetti.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Hastalığın erken dönemde fark edilmesinin kritik olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Şahan, şu uyarıyı yaptı:

“Göz tembelliği tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak tedavi, yalnızca erken yaşlarda mümkündür. 8–10 yaş sonrasında maalesef kalıcı hale gelir. Çocuk tek gözüyle iyi gördüğü için hem kendisi hem de ailesi problemi fark edemeyebilir. Bu nedenle yenidoğan döneminden başlayarak 6 ay, 1 yaş, 3 yaş ve sonrasında her yıl düzenli göz muayenesi büyük önem taşır.”

TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Göz tembelliğinin tedavisi, düzeltilebilir bir sebebi varsa sebebi ortadan kaldırmakla birlikte iyi gören gözün kontrollü bir şekilde kapatılması ve az gören gözün çalıştırılmasıyla yapılabiliyor.