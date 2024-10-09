Türk Pop müziğinin sevilen ünlü şarkıcısı Gökhan Özen, sahne aldığı Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı hayranlarına hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN BURSA (İGFA) - Türk Pop müziğinin sevilen ünlü şarkıcısı Gökhan Özen sahne aldığı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenlerine muhteşem bir konser verdi.

Eski ve yeni parçalarından oluşan repertuarıyla hayranlarına müzik ziyafeti çeken Özen'e Bursalı hayranları coşkuyla eşlik etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı konserde kendisine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan hayranlarına övgüler yağdıran Gökhan Özen Bursa'da gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahneden inmeden şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendiren Özen, Bursa'ya özel hazırladığı repertuarıyla sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Konser sonun Bursalılar tezahüratlar eşliğinde dakikalarca alkışladılar.