Gayrimenkul sektöründe başarılı çalışmalara imza atan Bayburtlu İşadamı Yavuz Selim Tetik, Tüm Türkiye'deki Franchise ofisleri ve Gayrimenkul Danışmanlarının katılımı ile İstanbul Movempick Otel'de muazzam bir gecede bir araya gelen Profesyoneller, 2023 yılında elde ettikleri başarılarını ödüllerine kavuşarak taçlandırdı.

Türkiye şampiyonunun belirlendiği gecede Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Tetik'in katılımı ve Global World Türkiye Genel Müdürü Ahu Ekinci'nin açılış konuşması ile başladı.

Çeşitli kategorilerde ödüller alan ofisler ve brokerlar gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceye doydular.