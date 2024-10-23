Bingöl’ün önemli değerlerinden biri olan Ğezık Kaymağı'nın coğrafi işaret alımı için önemli bir adım atıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ve Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, Ğezık Kaymağı’nın coğrafi işaret alımı ve analiz süreçlerine ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, “Ğezık Kaymağı’nın coğrafi işaret alımı ve analiz süreçlerine yönelik iş birliği protokolümüzü imzaladık. Bingöl’ün değerlerine sahip çıkmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz” denildi.

Protokol kapsamında, Ğezık Kaymağı’nın yerel değerinin korunması, coğrafi işaret tescili ile marka değerinin artırılması ve üretim süreçlerinin bilimsel temellere dayandırılması hedefleniyor. Bu iş birliği, Bingöl’ün gastronomi turizmine katkı sağlayarak kentin ekonomik potansiyelini güçlendirecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, “Ğezık Kaymağı, Bingöl’ün önemli bir değeri ve kültürel mirasıdır. Bu iş birliği ile kaymağımızın coğrafi işaretle tescillenmesi sürecine bilimsel ve teknik destek sağlayacağız” dedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, iş birliği protokolü hakkında “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirme konusunda büyük bir gayret gösteriyor. Bu protokol, Ğezık Kaymağı’nın tescil süreci için çok önemli” ifadelerini kullandı. Çintay, “Bu iş birliğiyle hedefimiz, Bingöl’ün eşsiz lezzetlerinden biri olan Ğezık Kaymağı’nı korumak ve kalitesini garanti altına alarak daha geniş kitlelere ulaştırmak” diyerek sözlerini tamamladı.