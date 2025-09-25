Geylani İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mevlüt Yıldız, Kahramanmaraş'taki çeşitli okullarda öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla Geylani İnsani Yardım Derneği İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

İl Temsilcisi Mevlüt Yıldız yaptığı açıklamada; “Eğitime destek olmak ve çocuklarımızın yanında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkı sunmak bizim için en önemli görevlerden biridir” dedi.