Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, kent genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden birçok projeyi yerinde takip ediyor. Bir gününü Gebze bölgesine ayıran Baraçlı; Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde devam eden projeleri tek tek gezerek, yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Bu kapsamda Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde bir dizi saha ziyareti gerçekleştiren Baraçlı, yürütülen çalışmaları detaylı şekilde inceledi. Genel Sekreter Baraçlı’nın Gebze bölgesindeki ilk durağı Gebze Millet Bahçesi oldu. Kütüphane ve diğer sosyal alanları yerinde inceleyen Baraçlı, millet bahçesinin batı girişinde inşa edilen Gebze Şehit ve Gazi Evi projesi hakkında da yetkililerden bilgi aldı. 320 metrekarelik alan üzerine tek katlı olarak planlanan yapının inşaatında şu anda temel demir donatı bağlama çalışmaları yürütülüyor.

ZEKİ ACAR KAVŞAĞI’INI İNCELEDİ

Genel Sekreter Baraçlı, Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan Zeki Acar Kavşağı’ndaki çalışmaları da yerinde inceledi. Kavşakta 225 metre uzunluğundaki yolun sol ekseninde PMT ve binder tabakası imalatları tamamlandı. Sağ eksende ise genişleme çalışmalarının ardından PMT ve binder serimi yapılacak. Bölgede tüm trimer çalışmaları bitiren ekipler, 700 tonluk PMT ile binderserimine geçti.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Darıca temasları kapsamında Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından her iki isim, Darıca ilçesinin ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacak olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede yağmur suyu hattı imalatlarının yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Taş duvar imalatları sürerken, STFA Lisesi önünde PMT ve binderserimleri tamamlandı. Ayrıca bölgede parke ve bordür çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 1.450 metre uzunluğunda trimer kazısı yapılacak ve aşınma tabakası serimi gerçekleştirilecek.

ÇAYIROVA’DA BAŞKAN ÇİFTÇİ İLE SAHA TURU

Baraçlı’nın son durağı Çayırova oldu. Burada Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte Atatürk Mahallesi Çağdaşkent Mesire Alanı, Bahriye Üçok Caddesi ve 378. Sokak kesişiminde yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı. Kaldırım, bordür ve elektrik altyapısı imalatları devam ederken, SEDAŞ’ın çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede 800 metre uzunluğunda yol hattında 1.200 tonluk aşınma tabakası serimi yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bahriye Üçok Caddesi’nden 378. ve 370. sokaklara doğrudan bağlantı sağlanmış olacak. Uğur Mumcu Caddesi’nde ise İSU tarafından yürütülen kanalizasyon, içme suyu ve menfez imalatlarına yönelik altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu sürecin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddenin üstyapısını tamamen yenileyecek.