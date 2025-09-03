İstanbul, Denizli, Eskişehir, Afyon ve Antalya’dan seçilen gençler, 4000 başvuru arasından 4 aşamalı değerlendirme sonucu projeye katılma hakkı kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin farklı illerinden seçilen gençler, Balkan coğrafyasının kültürel çeşitliliğini ve dayanışma ruhunu yaşamak için düzenlenen Balkan Gençlik Hareketi projesinde bir araya geldi.

İstanbul, Denizli, Eskişehir, Afyon ve Antalya’dan gelen gençler, 4000 başvuru arasından 4 aşamalı bir değerlendirme sürecini başarıyla geçerek programa katılmaya hak kazandı. Son aşamada 150 genç arasından seçilen katılımcılar, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen projede yer alma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca Balkanlar’ın tarihsel önemi, kültürel zenginlikleri, gençlik dayanışması ve ortak gelecek vizyonu ele alındı.

Atölyeler, seminerler ve kültürel aktiviteler sayesinde gençler hem Balkan kültürünü tanıdı hem de kendi şehirlerinden farklı bölgelerden gelen akranlarıyla güçlü dostluklar kurdu.