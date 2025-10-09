İç Anadolu Genç İş İnsanları Federasyonu (İÇGİAF), Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - İÇGİAF Başkanı Hayrettin Arda Yurtsever ve federasyon yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarete, İÇGİAF Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ulaş Entok da eşlik etti. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen görüşmede, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Yurtsever, federasyon olarak İç Anadolu Bölgesi’nde birlik ve beraberliği güçlendirmek adına farklı şehirlerde toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Yurtsever, “Toplantılarımızı, üye derneklerimizin salonlarında yapıyoruz. Eskişehir de bizim için çok kıymetli derneklerden biri. Ticaret yapamayabiliriz ama deneyim ve bilgileri, danışmanlık faturası ödemeden dostça paylaşabiliriz. Bugün sizinle fikir alışverişinde bulunmak da bizim için çok değerli. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyarette konuşan Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ulaş Entok ise, “Bugün sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye bizleri kabulü, Eskişehirsporumuza ve şehrimize olan destekleri için minnettarız. Herkesin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İÇGİAF üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek gençlerin iş hayatına katılımının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Ünlüce, “Üniversiteyi bitirmiş, parlak fikirleri olan pek çok gencimiz var. Bizler yerel yönetimler olarak, sizler de genç yatırımcılar olarak onlara zemin hazırlamalıyız. Biz bir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Orada sizlerin de mutlaka yer almasını istiyorum. Sizler olmazsanız bu merkez eksik kalır.” dedi.

İÇGİAF Başkanı Yurtsever ise iş birliğine hazır olduklarını vurgulayarak, “Bu konuda çalışmalara başladık. Size de sözümüz olsun; ekip olarak her zaman göreve hazırız.” dedi.