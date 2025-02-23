U16 Ligi’nde mücadele eden Akdağmadeni Gücü Spor U16 takımı, Boğazlıyan Belediye Sağlık Spor U16 ile oynadığı karşılaşmada disiplinli futbolu ve sportmenliğiyle büyük takdir topladı.YOZGAT (İGFA) - U16 Ligi kapsamında Boğazlıyan Şehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada, Akdağmadeni Gücü Spor U16 takımı, Boğazlıyan Belediye Sağlık Spor U16 ekibiyle karşı karşıya geldi. Genç sporcuların büyük bir azim ve disiplinle sahaya çıktığı maç, hem mücadele gücü hem de centilmenlik açısından örnek bir karşılaşmaya sahne oldu.

Maç boyunca rakibiyle kıyasıya mücadele eden Akdağmadeni Gücü Spor U16 oyuncuları, oyun disiplini ve performanslarıyla tribünlerden büyük alkış aldı. Karşılaşmanın fair-play ruhu içerisinde tamamlanması ise futbol camiasında takdirle karşılandı.

"BU TÜR MAÇLAR GENÇ SPORCULARIMIZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni Gücü Spor U16 takımının sahada gösterdiği mücadeleyi ve centilmence duruşunu değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün sahada sadece bir futbol karşılaşması değil, aynı zamanda dostluk ve sportmenlik örneği izledik. Genç sporcularımızın gelişimi için bu tür maçlar çok değerli. Hem takımımızı hem de rakip ekibi tebrik ediyorum. Spor, sadece kazanmak değil, aynı zamanda ahlaklı ve disiplinli bir birey olmanın da temel taşıdır."

Başkan Aydoğmuş, takımın gelişiminde büyük emeği olan teknik ekibe de teşekkür ederek şunları söyledi:

"Akdağmadeni Gücü Spor’un başarısında büyük emeği olan Antrenör Hakan Altın ve Takım Koordinatörü İsmet Yaşar’a özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için verdikleri emek göz ardı edilemez."

FORMA SPONSORUNA TEŞEKKÜR

Başkan Aydoğmuş, spora yapılan yatırımların gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, takıma destek veren sponsorlara da teşekkür etti:

"Sporun gelişmesi ve gençlerimizin daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için destek veren herkes çok kıymetli. Bu noktada, forma sponsorumuz Süzgen İnşaat Çelik Yapı Firması ve İsa Süzgen’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Onların desteği, genç sporcularımızın daha iyi şartlarda sahaya çıkmasını sağlıyor."

YENİ HEDEFLERLE YOLA DEVAM

Akdağmadeni Gücü Spor U16 takımı, önümüzdeki hafta bir sonraki rakibiyle karşılaşmaya hazırlanırken, genç yetenekleriyle güçlü performans sergilemeye devam etmeyi hedefliyor. Başkan Aydoğmuş, ligin fair-play ruhu içinde devam etmesini temenni ederek, genç sporculara başarı dileklerini iletti.

"U16 ligimizin, sporun ruhuna yakışır bir şekilde devam etmesini diliyorum. Genç sporcularımızı desteklemeye ve onları daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Akdağmadeni Gücü Spor U16 takımı, hem saha içindeki performansıyla hem de sportmenlik anlayışıyla, fair-play ruhunun en güzel örneklerinden birini sergileyerek geleceğe umut verdi.