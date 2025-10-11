İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilen LOGISTECH – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapsamında, DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma İdeathonu tamamlandı. İki gün süren etkinlikte gençler, sürdürülebilir ulaşım için yenilikçi projeler geliştirirken, taşımacılıkta boş dönüşleri azaltan, online alışverişte karbon salımını düşüren ve atık yağların geri dönüşümünü artıran fikirler ödül aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilen LOGISTECH – 4. Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı kapsamında, İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle düzenlenen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma İdeathonu yapıldı. Fuarın ikinci ve üçüncü günlerinde, 18 takımda toplam 75 genç; yeşil limanlar ve karbonsuz havaalanları, akıllı rota ve yük optimizasyonu, yerli kaynaklarla güçlenen tedarik zinciri, döngüsel lojistik uygulamaları ve karbon sertifikasyonu başlıklarında projeler üretti. Katılımcılar, iki gün boyunca fuar alanında kalarak, enerji verimliliğini artıracak, karbon ayak izini azaltacak ve sürdürülebilir taşımacılığı güçlendirecek çözümler üzerinde aralıksız çalıştı. Geliştirdikleri projeleri jüriye sunan ekipler; sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve karbon azaltma potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Jüride, akademisyenler ile lojistik, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren sektör profesyonelleri yer aldı.

Taşımacılıkta verimliliği artıran proje birinci seçildi Değerlendirme sonucunda birinciliği “Asmalı” takımı kazandı. Asmalı ekibi, karayolu taşımacılığında önemli bir çevresel sorun olan, tırların yüklerini boşalttıktan sonra boş dönüş problemini çözmeye yönelik projesiyle öne çıktı. Ekibin geliştirdiği dijital platform, boş tırları uygun yüklerle eşleştirerek taşımacılıkta verimliliği artırmayı ve karbon salımını azaltmayı hedefledi.

Sürdürülebilir alışveriş alışkanlığı İkincilik ödülünü “Cengosfer” takımı kazandı. Ekip, online alışveriş kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı bir uygulama tasarladı. Sistem, kullanıcıların alışveriş sırasında en yakındaki satıcıyı ve teslimat sürecinde en az karbon salımına neden olacak ürün ile tedarikçileri görüntülemesine olanak tanımayı amaçladı. Böylece, tüketicilerin tercihlerinde karbon ayak izini azaltan seçenekler ön plana çıkarılarak daha sürdürülebilir bir alışveriş alışkanlığının oluşmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Bitkisel atık yağlar geri dönüşüyor “Ecochicas” takımı, bitkisel atık yağların geri dönüşüm oranını artırmayı hedefleyen projeleriyle üçüncü oldu. Ekip, e-ticaret firmalarının kuryeleri aracılığıyla evlerden bitkisel atık yağ toplanmasını sağlayacak bir entegrasyon modeli geliştirdi. Bu sistemle hem karbon salımının azaltılması hem de daha fazla atık yağ toplanarak, atık yönetiminin daha verimli hale getirilmesi amaçlandı.

Ödüller sahiplerini buldu Dereceye giren takımlara ödüllerini, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı verdi. Kazanan takımlar, DB Tarımsal Enerji tarafından sağlanacak 70 bin, 50 bin ve 30 bin TL’lik ödüllerin sahibi oldu. Yarışmanın katkısı yalnızca ödülle sınırlı kalmayacak. Dereceye giren projeler, bir yıl boyunca mentor desteğiyle geliştirilerek prototip aşamasına taşınacak. Geliştirilen bu prototipler, önümüzdeki yıl düzenlenecek LOGISTECH 2026 fuarında sektör temsilcileriyle paylaşılacak.