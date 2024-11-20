Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt satışlarında kullanılacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) etkin şekilde uygulanabilmesi için ilgili tüm tarafların görevlerini tam, doğru ve zamanında yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu. Akaryakıt Satışlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılması Hakkında DuyuruANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı kamuoyu açıklamasıdna, UTTS'nin, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılmasının öngörüldüğünü anımsattı.

Sistem kapsamındaki taşıtların depo girişlerine gerekli bilgileri içeren taşıt tanıma birimi takılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Akaryakıt pompalarının tabancalarına taşıt tanıma okuyucu cihazı takılması, bu cihazın taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza (YN Pompa ÖKC) güvenli olarak iletilmesi söz konusu olacaktır. Akaryakıt alımı sırasında, pompalara takılan taşıt tanıma okuyucu cihazı ile depolara takılacak birimlerin elektronik haberleşmesiyle taşıtın plaka bilgisi YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girilmesi söz konusu olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, yakıtın verilmesinin ardından da ÖKC fişinin, sistem kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde otomatik düzenleneceğine dikkat çekildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, "Taşıt tanıma birimi takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağından, sistem üzerinden düzenlenmeyen ÖKC fişleri akaryakıt giderlerinin belgelendirilmesinde kullanılamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Taşıtlara takılacak ve akaryakıt istasyonlarında kullanılacak UTTS donanımlarının 2024 yılı ücretleri söz konusu Genel Müdürlük tarafından belirlenerek www.utts.gov.tr adresinde yayımlandığı ifade edildi.