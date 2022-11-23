Neden mi?

- 3 aydır Futbolcuların maaşları ödenmiyormuş.

- Hatta 4- 5 futbolcu federasyona şikâyet etmiş

- Malzeme eksiği varmış

- Kombi arızalı olduğu için Sporcular idmandan sonra duş alamıyormuş

Daha da kötüsü şu an Futbolcular idmana çıkmıyormuş

Bunlar iki büyük taraftar grubundan ve Bayburt spor severlerden edindiğimiz bilgiler.

Rantabl olmayan yatırımlara milyarlarca kaynak aktarılırken, Bayburt spora neden aktarılmaz.

Gündemimizde Bayburt Spor yok diyerek kapılarını kapatmış bir İktidar partisi

Belediye’nin gözünde Bir seyir terası kadar değeri yok

Oysaki Şehrimizin bir bakıma reklam yüzü olan Bayburt Sporu ayakta tutabilmek en az bunlar kadar önemli.

Ama vizyonu olmayanlar bunu tabi ki anlayamaz.

Bu şehrin yöneticileri ve karar vericileri başarılı müsabakalarda boy boy görüntü verirken

Bu kulübün zor zamanında herkes kenara çekilmiş durumda ve köşe bucak kaçmaktalar.

Bayburt sporu bir sıçrama tahtası olarak görme hissiyatından vaz geçin

Bu kapsamda bütün yöneticileri ve karar vericileri göreve davet ediyoruz

- Acilen her şeyin şeffaf olduğu bir fon oluşturulmalı

- Profesyonel yönetici bir ekip, şeffaf bir fon yönetimi

- İstismardan uzak bir anlayış kulübe istikrar ve başarı getirir.

Hep birlikte bütün Bayburtlular olarak

Bayburt'un temsil kalitesine uygun başarılı bir kulüp yaratalım.

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanlığı