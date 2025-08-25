Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM), yaz döneminde açtığı kurslarla çocukların yeteneklerini keşfetmesine imkân tanıdı.BURSA (İGFA) - BTSO’nun liderliğinde mesleki eğitimde öncü çalışmalarını sürdüren BUTGEM, yaz aylarında da atölyelerini çocuklara açarak geleceğin tasarımcılarına ilham veriyor.

9-13 yaş grubuna yönelik 15 kişilik sınıflarda verilen eğitimler, çocukların özgüvenini artırırken problem çözme, analitik düşünme ve takım çalışması yeteneklerini de geliştiriyor.

Ağustos ayının ilk haftasında başlayan ve dört dönem halinde gerçekleştirilen yaz kursları, bu yıl da yoğun ilgi gördü. BUTGEM’in 16 yıl içinde düzenlediği eğitimlerden bugüne kadar yaklaşık 3 bin çocuk faydalanırken, kursları tamamlayan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi. Maket Robot Kursu’na katılan öğrenciler mekanik el becerilerini geliştirmenin yanı sıra temel programlama bilgisiyle tanışarak robotik dünyasına ilk adımlarını attı. Origami-Kâğıt Sanatları kursunda renkli kâğıtlarla çeşitli şekiller tasarlayan çocuklar, sabır ve dikkatlerini geliştirirken hayal güçlerini de kâğıda yansıttılar. Genç Mekanisyen eğitiminde ise ahşap parçalarla çalışan öğrenciler, kendi tasarımlarını ortaya çıkararak üretim ve parça motifleme deneyimi yaşadı.

ÇOCUKLAR EĞİTİMLERDEN MEMNUN

Katılımcılar eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. ‘Origami’ kursuna katılan Sait Gül, farklı alanlarda üretim yeteneğini keşfetme imkânı bulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. ‘Genç Mekanisyen’ eğitimi alan İlay Dincel, ahşap atölyesinde kendi parçalarını tasarladığını söyleyerek meslek tercihini tasarım üzerine yapmak istediğini ifade etti. ‘Maket Robot’ kursiyeri Yiğit Alp Arslan ise ilk kez kendi robotunu ürettiğini vurgulayarak bundan sonra kodlama çalışmalarına daha çok ağırlık vereceğini dile getirdi.

BTSO Eğitim Vakfı BUTGEM Genel Koordinatörü Murat Kurtlar, yaz kurslarının üretken bireyler yetiştirme hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Çocukların düzenledikleri etkinliklerle eğlenerek öğrendiğini belirten Murat Kurtlar, “BUTGEM’de yürüttüğümüz çalışmalarla çocuklarımıza küçük yaşta üretmenin, tasarlamanın, düşünmenin ve takım çalışmasının önemini kazandırmayı hedefliyoruz. Robotik ve sanat gibi alanlarda verdiğimiz eğitimler onların özgüvenini artırırken, mesleki farkındalıklarını da geliştiriyor. Geleceğin teknolojilerine yön verecek bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz.” dedi.