SASKİ, SAÜTıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ağırladı. Halk Sağlığı Stajı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, doktor adaylarına suyun kaynağından musluğa ulaşma süreci ile bu sürecin halk sağlığı açısından taşıdığı önem uygulamalı olarak anlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Halk Sağlığı Stajı kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ağırladı.

Gerçekleştirilen gezide öğrenciler, suyun kaynağından musluğa ulaşma sürecini yerinde inceleyerek arıtma sistemlerini yakından tanıdı. Uzmanlar suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilerek güvenle içilebilir hale getirilme aşamalarını detaylı şekilde aktardı.

Gezi kapsamında yalnızca teknik süreçler değil su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanım ilkeleri ve arıtma kalitesinin halk sağlığı üzerindeki etkileri de ele alındı. Teorik bilgiler, sahadaki uygulamalarla pekiştirilerek öğrencilerin farkındalığı artırıldı.

“SAKARYA’DA SU ÇEŞMEDEN İÇİLİR”

Ön Hekim Metin Kızmaz, gezi sonrası yaptığı değerlendirmede,“Öncelikle bize bu devasa tesisi inceleme imkânı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. İleri teknolojiye sahip arıtma sistemini yerinde görme fırsatı bulduk. Bir milyondan fazla kişiye kaliteli içme suyu sağlayan bu sistemin ne kadar donanımlı ve kaliteli bir şekilde yönetildiğini yerinde gözlemledik. ‘Sakarya’da su çeşmeden içilir’ sloganının gerçekten karşılığını burada gördük. Sağlıklı ve kaliteli suyun evlerimize ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz”dedi.

Ön Hekim Vediha Gürbudak ise edindikleri bilgilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını vurgulayarak, “Arıtma Tesisi ziyaretimizde suyun Sapanca Gölü’nden çeşmelerimize gelene kadar geçtiği tüm aşamalar hakkında bilgiler aldık. Bu bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Sakarya’da içme suyunun doğrudan çeşmeden içilebildiğini öğrendik. Çoğumuz bu bilgiyi bilmiyorduk. Suyun kaynaktan musluklarımıza ulaşana kadar geçtiği her adımı görmek, bu süreçteki emeği daha iyi anlamamızı sağladı. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.