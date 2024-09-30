Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Giresun’da Ahilik Teşkilatı atalarından Hacı Abdullah Halife için düzenlenen anma programına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve belediye meclis üyeleri, Giresun’da Ahilik Teşkilatı atalarından Hacı Abdullah Halife için düzenlenen anma programına katıldı.

26. Geleneksel Hacı Abdullah Halife'yi Anma Günleri kapsamında Giresun’a giden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz il, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen anma programına katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Müslümanlığın yayılmasında rol oynayan Hacı Abdullah Halife’nin türbesi ziyaret edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz anma programında yaptığı açıklamada, “Bu güzel anma etkinliğini tertip eden tüm gönül dostlarına örnek misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerimi bu vesileyle sunmak isterim. Sizlere, Çağ Kapatıp Çağ Açan Fatih Sultan Mehmet’in Hakk’a yürüdüğü Gebze’mizde yaşayan Giresunlu hemşerilerinizden selam getirdim. Güzel Gebze’miz ile; Yavuz Sultan Selim Han’ın hocası tasavvuf ehli Hacı Abdullah Halife’nin ruhaniyeti şahitliğinde, güzel Giresun’umuzla arasındaki gönül köprülerini daha da güçlendireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve meclis üyeleri; Yavuz Kemal Belediye Başkanı Adem Önal, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, Yağlıdere Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk’ü makamlarında ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada misafirperverlikleri için Giresun protokolüne teşekkürlerini iletti.