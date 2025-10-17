Gaziantep’te, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak için erişilebilir şehir vizyonu adım adım hayata geçiriliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak ve iletişimdeki engelleri ortadan kaldırmak amacıyla birçok yenilikçi proje hayata geçirdi.

Bu kapsamda yürütülen “Işığımla Duy Beni” projesi ile işitme engelli bireylerin ev ortamında güvenli ve konforlu bir yaşam sürmeleri hedeflendi. Proje çerçevesinde, ev içi iletişimde erişilebilirlik sağlamak için sesleri ışığa dönüştüren ışıklı kapı zili sistemleri geliştirildi.

İşitme engelli anne ve babalar için titreşimli bebek telsizleri temin edilerek, bebek ağlaması veya sesli uyarıların titreşim yoluyla algılanması sağlandı. Ayrıca, işitme cihazı kullanan vatandaşlara cihazlarının sürdürülebilir kullanımını kolaylaştırmak amacıyla bir yıllık pil desteği verildi.

Öte yandan işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine daha rahat erişebilmesi için kamu ve özel hastanelerde görev yapan sağlık personeline işaret dili eğitimleri düzenlendi. Bu eğitimlerle, sağlık çalışanlarının işitme engelli bireylerle doğrudan iletişim kurabilmeleri ve hizmet süreçlerinde erişilebilirliğin artırılması amaçlandı.

Büyükşehir’in devreye aldığı bu örnek projeler, “Engelleri Kaldıran Şehir” vizyonu doğrultusunda, toplumsal duyarlılığı güçlendiren, erişilebilirliği yaygınlaştıran ve herkes için eşit yaşam hakkını destekleyen önemli adımlar olarak hayata geçirildi.