Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Çocuk Filmleri Festivali” 18-20 Eylül tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Çocukların sanatsal üretimle iç içe olmalarına, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine öncülük eden Çocuk Filmleri Festivali’nin 20’ncisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Atölyeler ve film gösterimleri ile çocukları kültür ve sanatla buluşturan festival, çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatırken, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladı.

Festivalde birbirinden keyifli atölyeler ile çocuklara hem bilgi aktarımında bulunuldu hem de çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Yoğun katılımın olduğu atölyede, çocuklar çeşitli canlandırmalar ve müzik eşliğinde oyunlar oynayarak hem eğlendiler hem de yaratıcı yönlerini keşfettiler.

Dijital medya içerik üreticisi Fester Abdü, gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Fester Abdü, sosyal medya ve içerik üretimi üzerine yaptığı sohbetin ardından gençlerle ve çocuklarla birlikte bir video çekti. Atölye büyük ilgi gördü ve katılımcılar, sosyal medyanın gücünü ve içerik üretmenin keyifli yanlarını keşfetme fırsatı buldu.

Oyuncu ve senarist Etem Caner Karaüç liderliğinde “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” gerçekleşti. Atölyeye katılan çocuklar, karakter yaratma, hikaye kurma, giriş-gelişme-sonuç gibi temel yazarlık becerilerini eğlenceli bir şekilde öğrendiler.

Festival boyunca birbirinden keyifli filmler minik sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Festivalde "Altın Gaga ve Macera Çetesi", "Cesur Balina Katak", "Kardeş Takımı", "Süper Maymun Shimmy", "Benim Uçan Dev Maceram", "Benim Tatlı Diş Perim", "Karlar Kraliçesi ve Prenses" filmlerinin gösterimi gerçekleşti.