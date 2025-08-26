Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin tarihine ışık tutan tarihi han, hamam, cami ve türbelerde incelemelerde bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, restorasyonu devam eden ve tamamlanan tarihi yapıları gezdi, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda Pürsefa ve Kürkçü Hanları, Yuşa Peygamber Türbesi, Göymen Pazar hamamı, Zincirli Bedesten ve Şirvani Cami gibi tarihi yapılara teknik gezi gerçekleştirildi.

İpek Yolu üzerinde bulunan Gaziantep’te ticaretin ana unsuru olan konaklama kültürü dolayısıyla geçmişten günümüze kadar uzanan birçok tarihi yapı inşa edildi. Bu yapılar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yerel yönetimlerde örnek teşkil eden Gaziantep Modeli sayesinde geleceğe taşınıyor.

ŞAHİN: “GAZİANTEP, İPEK YOLUNU KALKINMA YOLUNA ÇEVİRMİŞ, ORTAK DOSTLUKLAR KURMUŞ BİR ŞEHİR”

Başkan Fatma Şahin, gezi sırasında yaptığı konuşmada, Gaziantep’in bir medeniyet şehri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dünya medeniyet tarihini incelediğiniz zaman Hitit Dönemi’nden Roma Dönemi’ne, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar her bir medeniyetin izlerini Gaziantep’te görebiliyorsunuz. Burası Hz. Ömer’den sonra İslam medeniyetiyle tanışmış bir şehir. Burası beraberinde Osmanlı’nın tarihi dokusunu gördüğümüz bir şehir. Gaziantep’in aynı zamanda büyük bir ticaret merkezi. İpek Yolu’nu kalkınma yoluna çevirmiş, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun bir araya gelmiş, ortak dostluklar kurmuş.”

Başkan Şahin, konuşmasının devamında Osmanlı’nın bir yeri fethetmesi durumunda ilk etapta hamam yaptığını ve insanlara temizliğin önemini anlattığını, daha sonra külliye yaparak insanları fikren ve ruhen huzurlu ve mutlu hale dönüştürdüğünü, en sonunda da ticarethaneler yaptığını aktardı.

“BU TARİHİ YAPILAR BİZLER İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR HAZİNE”

Osmanlı dönemindeki mimari anlayışın güzel detaylara sahip olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, “Kuşun yuvası, kedi evleri gibi hayvanların bile barınmasını düşünen bir ecdattan geliyoruz. Yapıların tavanına bakıyorsunuz, tahta direkler var. O kadar sağlıklı ki oksijenin gittiği ve geldiği doğal bir klima tasarlanmış. Bu bizler için olağanüstü bir hazine” dedi.

Geçmişten aldıkları bu ilhamın kendilerini geleceğe taşıdığını ifade eden Şahin, “Gaziantep’teki ailelerimiz çok kıymetli, kentin tarihi dokusuna sahip çıkıyorlar. Ailelerde büyük bir sözlü tarih var. Biz bir taraftan Kent Arşivi ile bu şehrin tarihini anlatıyoruz. Bir taraftan da bu şehirde çalışmayan han ve hamamın kalmaması için gayret sarf ediyoruz. Gücümüzü Gaziantep Modeli ile birleştirip kentimizin hazinelerini geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.