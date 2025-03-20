Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram ve Ramazan ayı alışveriş yoğunluğuna dikkat çekerek, şehir genelinde fiyat etiketi denetimlerini artırdı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir’in öncülüğünde yürütülen denetimlerde, gıda ürünlerinde fiyat-kasa uyumu, hijyen ve etiket düzenlemeleri titizlikle incelendi.

Bayram hazırlıklarının hız kazanmasıyla birlikte, büyük alışveriş noktaları arasında yer alan Almacı Pazarı gibi bölgelerde denetimler daha da yoğunlaştırıldı.

Denetimlerde, fiyat tarifelerinin doğru ve görünür şekilde asılması gerektiği hatırlatılırken, tespit edilen usulsüzlükler ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlemle sonuçlandırıldı. Denetimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte hareket etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, kent genelindeki denetimlerin bayrama kadar kesintisiz devam edeceğini belirtti.

HEM ESNAFI HEM TÜKETİCİYİ KORUYORUZ

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman da, şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimlerin, dürüst esnafı ve tüketiciyi koruma amacına yönelik olarak kesintisiz sürdüğünü ifade etti:

“Bizler dürüst esnafı ve tüketiciyi korumak adına bu denetimleri rutin olarak her yerde yapıyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile birlikte bu denetimleri Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan'dan sonra da hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Biz dürüst esnafı korumakla mükellefiz ve aynı zamanda biz tüketici tarafındayız. Tüketiciyi de korumak zorundayız. Bizim bakanlığımızın yayınlamış olduğu Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirimi mobil uygulaması var. Eğer bu mobil uygulamasını vatandaşlarımız telefonlarına indirirlerse ve uygulamada anında bize ihbarda bulunurlarsa biz bunlara anında müdahale ediyoruz.”

Büyükşehir Belediyesi’nin bayram öncesindeki öncü rolü ve titiz çalışmaları, şehrin tüm noktalarında devam ederken uygulama hem vatandaşların hem de dürüst esnafın korunması için büyük bir önem arz ediyor.