Bursa Çözüm Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılı, anaokulundan liseye tüm öğrencilerin katılımı ile kutlandı. Biletli gösteriden elde edilen tüm gelir LÖSEV’e bağışlandı.BURSA (İGFA) - Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılı etkinlikleri kapsamında Bursa Çözüm Koleji, özel bir etkinliğe imza attı.

Anma kutlamalarında Bursa Çözüm Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Okumuş başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Kolej Genel Müdürü Özkan Düzenli'nin günün anlam ve öneminin vurgulandığı konuşmasıyla birlikte LÖSEV ile BURSA ÇÖZÜM KOLEJİ arasında iş birliğini simgeleyen karşılıklı hediye ve sertifikalandırma yapıldı.

Öğrencilerin sergilediği gösteriler, 7’den 70’e tüm konukları duygulandırdı.

Çözüm Koleji Sosyal Etkinlik Birimi tarafından büyük özveri ile hazırlanan öğrenciler, profesyonel tiyatrocu gibi yıllardır bu işi yapıyormuşcasına sahnede izleyenleri o günlere götürmeyi başardı.

Bir yanda coşkunun, diğer yanda hüznün yer aldığı adeta o günlere götüren Çözüm Koleji öğrencilerinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Aynı zamanda Lösemili çocuklara da destek olunduğu gecede biletli gösterilerden elde edilen tüm gelir LÖSEV'e bağışlandı. Çözüm Koleji Öğretmenlerine, Sosyal Etkinlik Zümresine ve bizleri sergiledikleri gösterilerle o günlere götüren, gecenin ayrı ayrı her biri kahramanı olan sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

https://youtu.be/U7L3knsc1WA