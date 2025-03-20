Elazığ Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan Etkinlikleri kapsamında Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi tarafından tiyatro gösterisi sahnelenecek.ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri bütün hızıyla sürüyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında 21 Mart Cuma akşamı (Yarın) saat 20.30’da Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi’nin sahneleyeceği tiyatro gösterisi Elazığlılarla buluşacak.

Elazığ Belediyesi Ramazan Etkinlikleri'nde, 22 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da ise Harput İlahi Grubu Konseri yer alırken, 23 Mart Pazar akşamı saat 20.30’da da Elazığ Belediyesi Kadın Kürsübaşı Korosu’nun düzenleyeceği konser sahnelenecek.

Elazığ Belediyesi’nin çocuklara yönelik Ramazan ayına özel hazırladığı programlar da devam ediyor. Bu kapsamda her akşam çocuk oyun alanında Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelenirken, minikler gönüllerince eğlenmenin tadını çıkartıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar, Ramazan Etkinlikleri'ne davet edildi.