Bursa'da Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, sanayi atıklarının Karsak Deresi’yle birlikte Gemlik Körfezi’nden denize döküldüğünü çevreyi kirlettiğine dikkat çekti. Akkuş, “Bu nasıl bir vicdansızlıktır akıl alır gibi değil” dedi.BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, yeterli denetim ve uygulama yapılmadığı için sanayi atıklarının Karsak Deresi’ne döküldüğünü ve bu atıkların dereyle birlikte Gemlik Körfezi’ne taşındığını söyledi.

Bölgeden video çekerek paylaşan Sedat Akkuş, “Su yeşil zehir gibi akıyor. Kokudan yanına yaklaşmak mümkün değil. Derenin tamamı köpük köpük olmuş. Bu nasıl bir vicdansızlıktır akıl alır gibi değil” dedi.

‘KAÇAK YOLLARLA ATIK BIRAKILIYOR’

Orhangazi’den Gemlik Körfezi’ne kadar uzanan Karsak Deresi’nin sanayi atıklarıyla kirletildiğine her fırsatta dikkat çeken Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, “Bölgede yer alan çok sayıdaki sanayi kuruluşunun kaçak yollarla bıraktığı, arıtılmamış suların yarattığı kirliliğe karşı tepkiler her geçen gün artıyor. Bu kirlenmenin önüne geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Su Günü olan 22 Mart’ta Karsak Deresi’nin yanında basın açıklamasında bulunacaklarını ifade eden Sedat Akkuş, “Bursa Kent Konseyi Çevre Meclisi, Osmangazi Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Kent Konseyi, Karacabey Kent Konseyi, DOĞADER ile birlikte saat 13.00’da yapacağımız basın açıklamasına tüm doğaseverleri bekliyoruz. Artık Karsak Deresi temiz aksın” diye konuştu.